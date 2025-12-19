Петросян сообщила, что ей удобнее выступать без выходных на чемпионате РФ

В остальных дисциплинах соревнования в короткой и произвольной программах проводятся через день

Аделия Петросян © Петр Ковалев/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Фигуристка Аделия Петросян рада, что на чемпионате России одиночницы выступают без перерыва в день, как остальные участники. Об этом она рассказала после короткой программы.

Петросян лидирует перед произвольной программой, которую одиночницы представят уже в субботу. В остальных дисциплинах соревнования в короткой и произвольной программах проводятся через день.

"У нас давно не было турниров с выходным днем, поэтому расписание привычное. Я рада, что мы завтра откатаем, а не как мальчики последними. Это плюс для меня. Так что все нормально, - рассказала Петросян. - В 14 лет у меня было два юниорских этапа с перерывом, и это было хорошо. Как сейчас, я не знаю".

Согласна с подругой по команде и Алиса Двоеглазова, занимающая второе место. "У меня не было опыта выступать с выходным. Просто сегодня заканчиваем позже, чем обычно, но думаю, что удастся восстановиться".

Идущая третьей Анна Фролова считает, что день перерыва иногда может сыграть не в лучшую сторону: "За выходной можно себя накрутить и перегореть. Ребятам желаю удачи, они последними катаются".