Фигуристка Фролова рассказала о причине возвращения к программе "Кошки"

Анна Фролова © Петр Ковалев/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Фигуристка Анна Фролова считает, что прошлогодняя программа на музыку к мьюзиклу "Кошки" ей подходит по характеру, поэтому она решила вернуть ее к чемпионату России. Об этом она рассказала после короткой программы.

Фролова занимает третье место после короткой программы, набрав 73,93 балла.

"У нас была такая идея, мы решили попробовать, вот и все. Просто эта программа, мне кажется, как-то по характеру больше мне подходит", - сообщила Фролова.

Произвольную программу фигуристки представят 20 декабря.