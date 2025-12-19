Бывшую вторую ракетку мира Мыскину внесли в базу "Миротворца"

Также в базу включен президент Национальной федерации бадминтона России Андрей Антропов

Редакция сайта ТАСС

Анастасия Мыскина © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Победительница Открытого чемпионата Франции 2004 года по теннису, бывшая вторая ракетка мира Анастасия Мыскина внесена в базу украинского ресурса "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные на сайте ресурса.

Также в базу включен президент Национальной федерации бадминтона России Андрей Антропов. Им вменяют покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, участие в форуме "Россия - спортивная держава", а также поддержку в проведении специальной военной операции.

Мыскиной 44 года. Она является вице-президентом Федерации тенниса России. За карьеру в одиночном разряде спортсменка выиграла 10 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA). Мыскина является первой россиянкой, выигравшей турнир Большого шлема в одиночном разряде.

Экстремистский сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Сайт содержит собранную нелегальным путем базу личных данных людей, включая журналистов, артистов, политиков и спортсменов, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную оценку авторов ресурса.