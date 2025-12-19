Конгресс Международной федерации гандбола обсудит возвращение россиян

Ранее глава IHF Хассан Мустафа объявил о планах допустить российских и белорусских гандболистов к международным соревнованиям в 2026 году

Редакция сайта ТАСС

Гандболисты сборной России © Егор Алеев/ ТАСС

ТАСС, 20 декабря. Конгресс Международной федерации гандбола (IHF) пройдет в Каире, на нем планируется обсудить возвращение российских и белорусских спортсменов на мировую арену.

Конгресс пройдет с 20 по 22 декабря, на повестке дня - выборы руководства IHF, включая пост президента, который в настоящий момент (с 2000 года) занимает египтянин Хассан Мустафа. Именно Мустафа недавно объявил о планах допустить российских и белорусских гандболистов к международным соревнованиям в 2026 году.

"Принципиально вопрос может решиться на конгрессе Международной федерации гандбола. Есть мои личные переговоры с президентом международной федерации Хассаном Мустафой, и он эту информацию подтвердил моему коллеге Владимиру Коноплеву (главе Белорусской федерации гандбола - прим. ТАСС), что с июня следующего года Россия будет возвращена на международные соревнования. Пока это анонс, пока не увижу документа, реального решения, не готов подтверждать эту информацию, но я надеюсь, что в конце декабря его примут", - отмечал в разговоре с ТАСС председатель высшего совета Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.

Обсуждение формата реинтеграции российских и белорусских спортсменов станет одной из важнейших тем для переговоров в рамках конгресса. Особенно это важно с учетом подтверждения рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК), который рекомендовал федерациям допускать российских и белорусских спортсменов в юношеских соревнованиях с флагом и гимном.

Представители Федерации гандбола России (ФГР) будут участвовать в работе конгресса. Решения, которые будут приняты на конгрессе IHF, будут иметь долгосрочные последствия для структуры международных соревнований, состава участников крупных турниров и будущего гандбола.

МОК сохраняет рекомендацию не допускать спортсменов России и Белоруссии до участия в соревнованиях в командных видах спорта. Однако 4 ноября Международная федерация плавания объявила о том, что сборные России и Белоруссии смогут принимать участие в международных турнирах по водному поло в нейтральном статусе с 1 января 2026 года.