"Болонья" и "Наполи" сыграют в финале Суперкубка Италии по футболу

В полуфинале "Болонья" выиграла в серии пенальти у "Интера"

Футболисты "Болоньи" © Yasser Bakhsh/ Getty Images

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. "Болонья" в серии пенальти обыграла "Интер" в полуфинальном матче Суперкубка Италии по футболу. Турнир проходит в Саудовской Аравии.

Основное время завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти точнее была "Болонья" - 3:2. В основное время в составе "Интера" мяч забил Маркус Тюрам (2-я минута). У "Болоньи" отличился Рикардо Орсолини (35, с пенальти).

"Интер" является вице-чемпионом Италии, "Болонья" - обладателем кубка страны. В первом полуфинале действующий чемпион Италии "Наполи" со счетом 2:0 победил финалиста кубка страны "Милан". Финальный матч состоится 22 декабря.

В прошлом году обладателем Суперкубка Италии стал "Милан", который в финальном матче обыграл "Интер" (3:2). Рекордсменом по количеству титулов является "Ювентус", клуб из Турина завоевывал трофей 9 раз. "Болонья" впервые вышла в финал Суперкубка Италии.