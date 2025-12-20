"Флорида" обыграла "Каролину" в матче НХЛ. Бобровский отразил 26 бросков

Форвард "Каролины" Андрей Свечников отметился двумя результативными передачами

Вратарь "Флориды" Сергей Бобровский © AP Photo/ Karl DeBlaker

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. "Флорида" дома со счетом 4:3 после буллитов обыграла "Каролину" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Флориды" шайбы забросили Брэд Маршанд (51-я минута), Сэм Беннетт (58), Сэм Райнхарт (60). У "Каролины" отличились Джордан Стаал (12) и Себастьян Ахо (42, 48). Победный буллит реализовал нападающий "Флориды" Эван Родригес.

Российский голкипер "Флориды" Сергей Бобровский отразил 26 бросков из 29. Нападающий "Каролины" Андрей Свечников отметился двумя голевыми передачами, теперь на счету форварда 22 очка в 34 матчах сезона (7 голов + 15 результативных передач).

"Флорида" занимает второе место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, команда набрала 40 очков в 34 матчах. "Каролина" возглавляет Столичный дивизион с 47 очками после 34 встреч. В следующем матче "Флорида" примет "Сент-Луис" в ночь на 21 декабря по московскому времени, "Каролина" в тот же день в гостях сыграет с "Тампой".

В другом матче игрового дня "Нью-Йорк Айлендерс" дома уступил "Ванкуверу" (1:4), голкипер хозяев Илья Сорокин отразил 26 бросков из 29.