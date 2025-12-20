Дзюдоисты из Щелкова стали победителями "Битвы городов"

В финале турнира им противостояла сборная Нальчика

Редакция сайта ТАСС

© Станислав Красильников/ ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Команда Щелкова стала победителем международного юношеского турнира по дзюдо "Битва городов", который завершился на федеральной территории "Сириус". Соревнования были организованы Федерацией дзюдо России совместно с благотворительной программой "ДоброFON".

В финальной матчевой встрече щелковские дзюдоисты уверенно одолели сборную Нальчика со счетом 13:3. В матче за третье место команда Назрани победила представителей Санкт-Петербурга - 13:9.

Турнир продолжался почти две недели и стал самым продолжительным соревнованием в истории российского юношеского дзюдо. В нем приняли участие 24 команды из России и 8 зарубежных сборных. Общий призовой фонд турнира составил 216 млн рублей, при этом финансовые поощрения получили все участники суперфинала. Часть средств будет направлена на развитие дзюдо в регионах.

"Данный формат - совместный проект Федерации дзюдо России и наших партнеров из бизнеса, у которых есть опыт в организации зрелищных мероприятий. Мы хотели подчеркнуть, что дзюдо - это не только индивидуальный, но и командный вид спорта. Мы изменили ряд традиционных правил, что позволило создать новый продукт, который сохранил дух классических соревнований, но при этом стал более зрелищным и насыщенным. Для нас важно, чтобы молодые спортсмены почувствовали себя героями и увидели перспективу роста в спорте", - сказал президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик, комментарий которого приводит пресс-служба организации.

Турнир "Битва городов" стал первым международным проектом такого формата среди юношеских команд и, как отметили организаторы, будет иметь продолжение в следующем сезоне.