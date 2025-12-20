"Юта" уступила "Нью-Джерси". Бут забросил дебютную шайбу в НХЛ

Россиянин провел 10-й матч в лиге

Редакция сайта ТАСС

Форвард "Юты" Даниил Бут © AP Photo/ Tyler Tate

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. "Нью-Джерси" в гостях со счетом 2:1 обыграл "Юту" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Коннор Браун (12-я минута) и Стефан Ноусен (45). У "Юты" отличился Даниил Бут (10).

Бут забросил дебютную шайбу в НХЛ в своем 10-м матче в лиге, ранее россиянин отметился двумя голевыми передачами. Нападающий подписал контракт с "Ютой" в мае. С 2022 года форвард выступал за ярославский "Локомотив", с которым в 2025 году стал обладателем Кубка Гагарина.

"Нью-Джерси" благодаря победе поднялся на третье место в турнирной таблице Столичного дивизиона НХЛ, команда набрала 41 очко в 35 матчах. "Юта" идет на четвертом месте Центрального дивизиона с 37 очками после 37 игр. В следующем матче "Нью-Джерси" в ночь на 22 декабря по московскому времени примет "Баффало", "Юта" в тот же день дома сыграет с "Виннипегом".