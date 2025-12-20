Энтони Джошуа победил Джейка Пола в официальном боксерском поединке

Британец нокаутировал оппонента в 6-м раунде

Редакция сайта ТАСС

Энтони Джошуа и Джейк Пол © AP Photo/ Lynne Sladky

ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 20 декабря. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по трем версиям в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа выиграл у американского актера и блогера Джейка Пола. Восьмираундовый поединок, прошедший в Майами (США, штат Флорида), завершился победой Джошуа нокаутом в 6-м раунде.

Первоначально Пол должен был встретиться с американцем Джервонтой Дэвисом, но тот был снят с поединка из-за уголовного преследования.

В активе 36-летнего Джошуа теперь 29 побед (26 нокаутом), 4 поражения. В прошлом бою британец проиграл соотечественнику Даниэлю Дюбуа и не смог завоевать титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF). Тогда Джошуа прервал серию из четырех побед после после двух поединков с украинцем Александром Усиком. В первом, прошедшем в Лондоне в сентябре 2021 года, британец проиграл решением судей и расстался с титулами чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер"), Всемирной боксерской организации (WBO) и IBF. Второй бой, прошедший в августе 2022 года, также завершился победой решением судей Усика, защитившего титула чемпиона мира по трем престижным версиям. После этого Джошуа победил американца Джермейна Франклина решением судей, финна Роберта Хелениуса нокаутом в седьмом раунде, шведа Отто Валлина техническим нокаутом в пятом раунде и француза Фрэнсиса Нганну нокаутом во втором раунде.

До поединков с Усиком Джошуа владел титулом чемпиона мира IBF с 2016 по 2019 и с 2019 по 2021 год, WBA - в 2017-2019, 2019-2021 годах, WBO - в 2018-2019, 2019-2021 годах.

28-летний Пол потерпел второе поражение в карьере при 12 победах (7 нокаутом). Видеоблогер ранее встречался с пятью соперниками, которые профессионально занимаются боксом, одному из них проиграв - сводному брату чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе британца Тайсона Фьюри Томми Фьюри. В том числе Пол победил бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе соотечественника Майка Тайсона и бывшего чемпиона мира в среднем весе мексиканца Хулио Сесара Чавеса - младшего. До этого Пол победил видеоблогера AnEsonGib, бывшего игрока клубов Национальной баскетбольной ассоциации Нейта Робинсона, экс-чемпиона организаций смешанных единоборств Bellator и One Бена Аскрена, дважды - бывшего обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тайрона Вудли и бывших бойцов UFC Нейта Диаса и Майка Перри.

Пол выступает на профессиональном ринге с января 2020 года. Американец известен в первую очередь как блогер и актер. До закрытия социальной сети Vine он собрал пятимиллионную аудиторию подписчиков. Несколько раз занимал места в тройке лучших различных рейтингов самых высокооплачиваемых людей в интернете, за год на различных интернет-площадках он зарабатывает свыше $20 млн.

По $50 млн каждому

Боксеры существенно различались в габаритах. Джошуа превосходил Пола в росте на 13 см, размахе рук на 15 см и в весе почти на 12 кг.

Джошуа и Пол гарантированно получат за этот бой по $50 млн. Гонорар британца может возрасти за счет продажи телетрансляций. Окончательный гонорар американца может составить $75-100 млн, так как он владеет компанией Most Valuable Promotion (MVP), у которой есть контракт с Netflix.