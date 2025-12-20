"Даллас" разгромил "Анахайм" в НХЛ, Любушкин забросил первую шайбу в сезоне

Встреча завершилась со счетом 8:3

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. "Даллас" со счетом 8:3 обыграл "Анахайм" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенной шайбой отметился российский защитник Илья Любушкин, впервые отличившись в текущем сезоне. Также на счету игрока 5 голевых передач в 25 играх сезона.

"Даллас" занимает второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона НХЛ, команда набрала 53 очка в 36 матчах. "Анахайм" с 42 очками после 35 игр идет вторым в Тихоокеанском дивизионе.

В следующем матче "Даллас" примет "Торонто" в ночь на 22 декабря по московскому времени, "Анахайм" в ночь на 21 декабря дома сыграет с "Коламбусом".