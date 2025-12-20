Даниил Бут назвал приятным моментом свою дебютную шайбу в НХЛ

Россиянин отличился в матче против "Нью-Джерси"

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Российский нападающий "Юты" Даниил Бут считает приятным моментом свою дебютную шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), однако не может полноценно порадоваться ей из-за поражения команды. Комментарий Бута приводит пресс-служба "Юты".

В ночь на субботу "Юта" дома со счетом 1:2 уступила "Нью-Джерси". Единственную шайбу в составе хозяев забросил Бут.

"Не буду врать, было очень приятно забросить первую шайбу, но самое главное - это побеждать, а сегодня мы проиграли. Сегодня мы хорошо играли, но, может, нужно больше шансов у ворот. Ощущаю ли я прогресс в своей игре? Я чувствую, что с каждым днем я получаю все больше опыта, команда очень сильно помогает мне", - сказал Бут.

На счету 20-летнего Бута в текущем сезоне также две голевые передачи в 10 играх. Нападающий подписал контракт с "Ютой" в мае. С 2022 года форвард выступал за ярославский "Локомотив", с которым в 2025 году стал обладателем Кубка Гагарина.