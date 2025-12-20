FIL не намерена запрещать саночникам из России общаться с прессой

На этой неделе россияне Дарья Олесик, Матвей Пересторонин и Павел Репилов принимают участие в этапе Кубка мира в американском Лейк-Плэсиде

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Международная федерация санного спорта (FIL) не намерена запрещать российским нейтральным саночникам общаться с журналистами во время соревнований под эгидой FIL. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе FIL.

В настоящее время возможность выступать на турнирах FIL имеют три саночника из России: Дарья Олесик, Матвей Пересторонин и Павел Репилов, которые на этой неделе принимают участие в этапе Кубка мира в американском Лейк-Плэсиде.

"Международная федерация санного спорта допустила нейтральных спортсменов в соответствии с принципами Международного олимпийского комитета и не накладывала никаких ограничений, - рассказала представитель пресс-службы. - Это означает, что они могут общаться со СМИ, проходить через смешанную зону и участвовать в пресс-конференциях".

Как сообщал ранее ТАСС, Международная федерация бобслея и скелетона запретила российским нейтральным спортсменам любое общение с журналистами во время своих соревнований.

Кроме Олесик, Пересторонина и Павла Репилова для участия в этапе Кубка мира в Лейк-Плэсид прибыли еще три российских саночника: Александр Горбацевич, Ксения Шамова и София Мазур. Однако накануне первой официальной тренировки все эти спортсмены были лишены нейтральных статусов по решению исполкома FIL за выявленные несоответствия критериям их получения.