Чемпион мира в прыжках в высоту Лысенко откроет сезон в середине января

Спортсмен пропустит турнир в Екатеринбурге, который пройдет 7 января

Данил Лысенко © Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Победитель зимнего чемпионата мира 2018 года по прыжкам в высоту Данил Лысенко пропустит "Рождественские старты" в Екатеринбурге, которые запланированы на 7 января. Об этом ТАСС сообщил личный тренер спортсмена Сергей Клюгин.

Турнир "Рождественские старты" (Мемориал Яламова) в Екатеринбурге по традиции открывает новый легкоатлетический сезон в России. В этом соревновании традиционно принимают участие сильнейшие спортсмены страны. Год назад Лысенко одержал победу в Екатеринбурге с результатом 2,25 метра.

"В этом сезоне мы немного не успеваем нормально подготовиться, поэтому в Екатеринбурге Данила не будет, - рассказал Клюгин. - Мы начнем с Челябинска. У нас во главу угла стоит летний сезон, вся подготовка нацелена на это".

Челябинск 16 января станет местом проведения легкоатлетического мемориала Лукашевича и Середкина.

"Зимой мы заинтересованы выступать на тех турнирах, где будут хорошие прыжковые сектора. Хотим показать хорошие результаты. И соревновательные планы мы будем составлять, принимая в расчет этот фактор. Точно будем выступать на "Битве полов" в Москве в конце января, а дальше посмотрим", - добавил собеседник ТАСС.

Лысенко 28 лет, в его активе есть также серебро летнего ЧМ-2017 в Лондоне.