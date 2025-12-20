ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Смольский выиграл гонку преследования на этапе Кубка Содружества по биатлону

Белорусский спортсмен не допустил ни одного промаха
Редакция сайта ТАСС
06:46

Антон Смольский

© Егор Алеев/ ТАСС

ТАСС, 20 декабря. Белорус Антон Смольский стал победителем гонки преследования на третьем этапе Кубка Содружества по биатлону. Соревнования проходят в Чайковском.

Спортсмен преодолел дистанцию за 33 минуты 50 секунд, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Второе место занял Даниил Серохвостов (отставание - 26,9 секунды; 3 промаха). Третьим стал Эдуард Латыпов (+54,4; 4).

Этап Кубка Содружества в Чайковском завершится 21 декабря. 

