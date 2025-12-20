Смольский выиграл гонку преследования на этапе Кубка Содружества по биатлону
ТАСС, 20 декабря. Белорус Антон Смольский стал победителем гонки преследования на третьем этапе Кубка Содружества по биатлону. Соревнования проходят в Чайковском.
Спортсмен преодолел дистанцию за 33 минуты 50 секунд, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Второе место занял Даниил Серохвостов (отставание - 26,9 секунды; 3 промаха). Третьим стал Эдуард Латыпов (+54,4; 4).
Этап Кубка Содружества в Чайковском завершится 21 декабря.