Смольский выиграл гонку преследования на этапе Кубка Содружества по биатлону

Белорусский спортсмен не допустил ни одного промаха

Антон Смольский © Егор Алеев/ ТАСС

ТАСС, 20 декабря. Белорус Антон Смольский стал победителем гонки преследования на третьем этапе Кубка Содружества по биатлону. Соревнования проходят в Чайковском.

Спортсмен преодолел дистанцию за 33 минуты 50 секунд, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Второе место занял Даниил Серохвостов (отставание - 26,9 секунды; 3 промаха). Третьим стал Эдуард Латыпов (+54,4; 4).

Этап Кубка Содружества в Чайковском завершится 21 декабря.