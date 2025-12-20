Фигуриста Десятова пожизненно отстранили из-за обвинений в домогательствах

Он был временно отстранен от участия в турнирах с октября 2024 года

Изабелла Флорес и Иван Десятов © AP Photo/ Tony Avelar

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Представляющий США фигурист Иван Десятов, выступающий в танцах на льду, пожизненно отстранен от соревнований из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает журналистка Кристин Бреннан со ссылкой на решение Американского центра безопасности спорта.

Десятову 24 года, он выступал в дуэте с американкой Изабеллой Флорес. Фигурист родился в Москве и до 2021 года выступал за Россию, позднее перешел в сборную Белоруссии, а с 2022 года представляет США.