Фигуриста Десятова пожизненно отстранили из-за обвинений в домогательствах
Редакция сайта ТАСС
07:56
ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Представляющий США фигурист Иван Десятов, выступающий в танцах на льду, пожизненно отстранен от соревнований из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает журналистка Кристин Бреннан со ссылкой на решение Американского центра безопасности спорта.
Десятов был временно отстранен от участия в турнирах с октября 2024 года.
Десятову 24 года, он выступал в дуэте с американкой Изабеллой Флорес. Фигурист родился в Москве и до 2021 года выступал за Россию, позднее перешел в сборную Белоруссии, а с 2022 года представляет США.