В IBU полностью сосредоточены на иске Союза биатлонистов России

Ранее СБР подал иск в CAS с целью оспорить отстранение российских биатлонистов от международных соревнований

Редакция сайта ТАСС

© Alexander Hassenstein/ Getty Images

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Международный союз биатлонистов (IBU) полностью сосредоточен на иске Союза биатлонистов России (СБР), поданном в Спортивный арбитражный суд (CAS). Об этом ТАСС сообщил президент IBU Олле Далин.

Ранее ТАСС сообщал, что СБР подал иск в CAS с целью оспорить отстранение российских биатлонистов от международных соревнований. CAS отказался в ускоренном порядке рассмотреть этот иск к IBU. Также СБР направила запрос в IBU о допуске юных спортсменов в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) о снятии всех ограничений с них.

"Мы приняли к сведению рекомендации МОК. На сегодняшний день мы полностью сосредоточены на иске в CAS", - сказал Далин.

Российские и белорусские спортсмены были отстранены Международным союзом биатлонистов в марте 2022 года в связи с обострением ситуации на Украине, организация отказывается допускать их даже в нейтральном статусе. Международный сезон стартовал в конце ноября.