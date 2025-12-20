Двукратный чемпион России борец Мамедов будет выступать за Болгарию

Он будет представлять Болгарию со следующего сезона

ТАСС, 20 декабря. Двукратный чемпион России по вольной борьбе Шамиль Мамедов сменил спортивное гражданство и со следующего сезона будет представлять Болгарию. Об этом Мамедов сообщил на своей странице в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"Хочу поделиться важной новостью: со следующего сезона я буду представлять сборную Болгарии. Большое спасибо за доверие и возможность выступать и бороться за Болгарию - буду делать все, чтобы оправдать ожидания. Также хочу выразить благодарность Федерации спортивной борьбы России, всему тренерскому штабу, а также всем ребятам, с кем мы вместе работали и прошли большой путь за эти годы. Спасибо за поддержку, опыт и веру", - написал Мамедов.

Мамедову 24 года, он выигрывал чемпионат России в 2023 и 2024 годах. В 2023 году спортсмен стал бронзовым призером чемпионата мира 2023 года. Мамедов является мастером спорта международного класса.