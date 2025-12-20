ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Итоги года с Владимиром Путиным
Динамика ключевой ставки Центробанка
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяСпортЛетние олимпийские виды спорта

Двукратный чемпион России борец Мамедов будет выступать за Болгарию

Он будет представлять Болгарию со следующего сезона
Редакция сайта ТАСС
09:56
© Ronald Martinez/ Getty Images

ТАСС, 20 декабря. Двукратный чемпион России по вольной борьбе Шамиль Мамедов сменил спортивное гражданство и со следующего сезона будет представлять Болгарию. Об этом Мамедов сообщил на своей странице в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"Хочу поделиться важной новостью: со следующего сезона я буду представлять сборную Болгарии. Большое спасибо за доверие и возможность выступать и бороться за Болгарию - буду делать все, чтобы оправдать ожидания. Также хочу выразить благодарность Федерации спортивной борьбы России, всему тренерскому штабу, а также всем ребятам, с кем мы вместе работали и прошли большой путь за эти годы. Спасибо за поддержку, опыт и веру", - написал Мамедов.

Мамедову 24 года, он выигрывал чемпионат России в 2023 и 2024 годах. В 2023 году спортсмен стал бронзовым призером чемпионата мира 2023 года. Мамедов является мастером спорта международного класса. 

Летние олимпийские виды спорта