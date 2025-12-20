Маленькая девочка придумала имя российскому роботу на Играх будущего

Игры будущего проходят с 18 по 23 декабря в ОАЭ

АБУ-ДАБИ, 20 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Дочь капитана российской команды Daddy Bots, выступающей на международном спортивном турнире Games of the Future (Игры будущего), придумала имя роботу команды. Об этом ТАСС рассказали организаторы соревнования.

Команда молодых инженеров Daddy Bots и их робот "Daddy" являются одними из фаворитов турнира "Битва роботов".

"Имя роботу придумала маленькая дочь капитана команды Артема Юшакова, которая, увидев его впервые, с любовью воскликнула: "Папочка", - рассказали ТАСС организаторы.

Финальные соревнования "Битвы роботов" пройдут 20 декабря.

