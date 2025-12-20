Мамиашвили: борец Мамедов настаивал на переходе в сборную Болгарии

Шамиль Мамедов со следующего сезона будет представлять Болгарию

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили © Антон Новодережкин/ ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Борец вольного стиля Шамиль Мамедов, ранее представлявший Россию, категорически настаивал на переходе в сборную Болгарии. Об этом ТАСС заявил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

Ранее стало известно, что Мамедов со следующего сезона будет выступать за сборную Болгарии.

"Он категорически настаивал, - сказал Мамиашвили. - Эти переходы есть и будут. Здесь важны интересы национальной команды и мотивация. Мамедов - способный борец, отбирался в команду в прошлом олимпийском цикле".

Мамедову 24 года. Он является бронзовым призером чемпионата мира и двукратным чемпионом России.