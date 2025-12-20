Карпин пошутил, что будет следить за Кержаковым

Если будет признано, что Александр Кержаков забил гол в матче с командой Германии, на его счету будет 31 гол за сборную России, он будет делить первое место с Артемом Дзюбой

Главный тренер сборной России Валерий Карпин © Валерий Шарифулин/ ТАСС

ТАСС, 20 декабря. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин пошутил, что планирует следить за завершившим карьеру Александром Кержаковым после информации о том, что он может сравняться с Артемом Дзюбой по голам за национальную команду. Об этом Карпин написал в своем Telegram-канале.

"Придется, видимо, теперь следить и за Кержаковым. Только не знаю, где", - написал Карпин.

Ранее журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале заявил, что Международная федерация футбола (ФИФА) подтвердила, что автором второго гола в товарищеском матче со сборной Германии 8 июня 2005 года (2:2) был не Андрей Аршавин, а Кержаков. В случае если Российский футбольный союз (РФС) признает это решение, на счету Кержакова будет 31 гол за сборную России, он будет делить первое место с Дзюбой.

Руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин в разговоре с ТАСС заявил, что Кержаков действительно обращался в ФИФА с целью уточнения авторства гола, однако отметил, что организатором игры был Германский футбольный союз, поэтому для изменения статуса бомбардиров сборной России необходимо дождаться изменений в протоколе. 19 марта 2025 года сборная России в Москве обыграла команду Гренады со счетом 5:0 в товарищеском матче. Дзюба забил третий мяч в игре, который стал для него 31-м в составе национальной команды. На данный момент на счету Кержакова 30 голов.

Кержакову 43 года, он завершил профессиональную карьеру в 2017 году. Кержаков выступал за петербургский "Зенит", московское "Динамо", испанскую "Севилью" и швейцарский "Цюрих". Вместе с "Зенитом" он стал трехкратным чемпионом России, обладателем кубка и суперкубка страны. В "Севилье" он выиграл Кубок УЕФА (сейчас - Лига Европы), Кубок и Суперкубок Испании.