Янчук оценил поражение Даниила Медведева от 524-й ракетки мира

Россиянин уступил представителю Индии на выставочном турнире

Даниил Медведев © Lintao Zhang/ Getty Images

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Поражению российского теннисиста Даниила Медведева от представителя Индии Дакшинесвара Суреш-Экамбарама на выставочном турнире в Бангалоре (Индия) не нужно придавать особого значения. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

Встреча прошла 19 декабря и завершилась со счетом 6:4 в пользу индийца, занимающего 524-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.

"Это поражение не является существенным, не стоит придавать ему особого значения. Это выставочный турнир, победа в них не самое главное, тем более что матч проходил только из одного сета. Важно почувствовать игровой ритм, что-то попробовать перед стартом сезона. Хотя у Медведева в этом году были неожиданные поражения, думаю, в реальном соревновательном матче он бы не уступил игроку из шестой сотни мира", - сказал Янчук.