"Аль-Насру", за который выступает Роналду, запретили регистрировать игроков

Клуб из Саудовской Аравии должен выплатить €9 млн за переход Эмерика Лапорта из английского "Манчестер Сити"

Эмерик Лапорт и Криштиану Роналду © Yasser Bakhsh/ Getty Images

ТАСС, 20 декабря. Футбольному клубу "Аль-Наср" из Саудовской Аравии запретили регистрировать новых игроков. Об этом сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Как сообщает портал Arriyaditah, решение принято из-за того, что клуб не выполнил один из платежей за переход испанского защитника Эмерика Лапорта из английского "Манчестер Сити". Решение о запрете на регистрацию игроков будет снято, как только сумма, которая, по данным источника составляет €9 млн, будет выплачена.

Лапорту 31 год, он выступал за "Аль-Наср" с 2023 по 2025 год. В составе команды он провел 69 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 1 результативную передачу. Сейчас он играет за за испанский "Атлетик".

В составе "Аль-Насра" выступает пятикратный обладатель "Золотого мяча", пятикратный победитель Лиги чемпионов португальский нападающий Криштиану Роналду. Он провел за клуб 117 матчей, в которых забил 104 мяча и отдал 21 голевой пас.