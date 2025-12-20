Лыжница Крамаренко выиграла спринт на этапе Кубка России в Ижевске

Второй стала Анастасия Фалеева, третье место заняла Алена Баранова

Наталья Крамаренко © Егор Алеев/ ТАСС

ИЖЕВСК, 20 декабря. /ТАСС/. Наталья Крамаренко стала победительницей спринтерской гонки классическим стилем на четвертом этапе Кубка России по лыжным гонкам. Соревнования проходят в Ижевске.

Крамаренко показала в финальном забеге результат 3 минуты 48,71 секунды. Второй стала Анастасия Фалеева, отставшая от лидера на 0,61 секунды. Третье место заняла Алена Баранова (отставание - 1,05 секунды).

Четвертый этап Кубка России в Ижевске завершится 21 декабря.