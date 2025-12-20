Терентьев стал победителем спринта на четвертом этапе Кубка России

Вторым стал Константин Тиунов, третьим финишировал Сергей Ардашев

Редакция сайта ТАСС

Александр Терентьев © Егор Алеев/ ТАСС

ИЖЕВСК, 20 декабря. /ТАСС/. Александр Терентьев стал победителем спринтерской гонки классическим стилем на четвертом этапе Кубка России по лыжным гонкам. Соревнования проходят в Ижевске.

Терентьев показал результат 3 минуты 18,74 секунды. Второе место занял Константин Тиунов, отставший от лидера на 1,04 секунды. Третьим стал Сергей Ардашев (+1,17), трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов - четвертым (+3,74).

Четвертый этап Кубка России в Ижевске завершится 21 декабря.