Летние олимпийские виды спорта

Терентьев стал победителем спринта на четвертом этапе Кубка России

Вторым стал Константин Тиунов, третьим финишировал Сергей Ардашев
Редакция сайта ТАСС
11:32

Александр Терентьев

© Егор Алеев/ ТАСС

ИЖЕВСК, 20 декабря. /ТАСС/. Александр Терентьев стал победителем спринтерской гонки классическим стилем на четвертом этапе Кубка России по лыжным гонкам. Соревнования проходят в Ижевске.

Терентьев показал результат 3 минуты 18,74 секунды. Второе место занял Константин Тиунов, отставший от лидера на 1,04 секунды. Третьим стал Сергей Ардашев (+1,17), трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов - четвертым (+3,74).

Четвертый этап Кубка России в Ижевске завершится 21 декабря. 

