Хоккеист Джиошвили покинул московское "Динамо"

Нападающий продолжит карьеру в другой команде

Редакция сайта ТАСС

Максим Джиошвили © Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Нападающий Максим Джиошвили покинул московское "Динамо", выступающее в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

В клубе заявили, что игрок продолжит карьеру в другой команде, не уточнив, куда перейдет Джиошвили.

Джиошвили выступал за "Динамо" с 2022 года, в составе команды он провел 245 матчей, забросил 50 шайб и отдал 38 голевых передач. В прошлом сезоне он стал бронзовым призером КХЛ. Ранее Джиошвили выступал за подмосковный "Витязь", нефтекамский "Торос" и петербургское "Динамо". Вместе со сборной России он стал победителем хоккейного турнира Универсиады 2019 года, которая прошла в Красноярске.