Леонтьева и Горелкин не считают текущий чемпионат России сложнейшим в карьере

Во время подготовки к московскому этапу Гран-при России, который проходил в ноябре, партнерша порезала руку

Софья Леонтьева и Даниил Горелкин © Софья Сандурская/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Фигуристы Софья Леонтьева и Даниил Горелкин, выступающие в танцах на льду, благодарны друг другу и тренерам, что доехали до чемпионата России после травмы руки партнерши, но не считают этот турнир сложнейшим в карьере. Об этом они рассказали журналистам.

Леонтьева во время подготовки к ноябрьскому этапу Гран-при России в Москве порезала руку, фигуристке потребовалась госпитализация. Несмотря на это, спортсмены выступили на чемпионате страны, который проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 декабря.

"Мы были обязаны подготовиться и выступить. Не могу назвать этот старт самым сложным, мы всегда выступаем с приключениями. Надеемся, это когда-нибудь закончится и все будет поспокойнее, - сказала Леонтьева. - В первую очередь мы хотим поблагодарить друг друга. Если бы этой гармонии, взаимопонимания не было между нами, тренерским штабом, ничего бы не получилось, и мы бы не выступали здесь. Но мы смогли, спасибо".

"Мы держимся вместе семь лет за счет того, что мы есть друг у друга, что у нас есть взаимопонимание и поддержка. Какие плюсы этого сезона? Прежде всего наша работа с нашими тренерами и друг с другом", - подчеркнул Горелкин.

Спортсмены набрали на чемпионате страны 190,08 балла.