Хоккеиста Дер-Аргучинцева обменяли из "Трактора" в московское "Динамо"

Он выступал за челябинскую команду с 2023 года

Семен Дер-Аргучинцев © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Нападающий Семен Дер-Аргучинцев в результате обмена перешел из челябинского "Трактора" в московское "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

В обратном направлении проследовал форвард Максим Джиошвили, выступавший за "Динамо" с 2022 года.

Дер-Аргучинцеву 25 лет, он выступал за "Трактор" с 2023 года, в прошлом сезоне вместе с командой он дошел до финала Кубка Гагарина. В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) форвард ранее играл за нижегородское "Торпедо", также он был игроком системы клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто". Всего в КХЛ нападающий провел 198 матчей, забросил 42 шайбы и отдал 73 голевые передачи.

"Динамо" занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 48 очков в 36 матчах. "Трактор" располагается на шестой строчке Восточной конференции с 35 очками после 37 встреч.