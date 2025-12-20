Степанова и Букин в пятый раз стали чемпионами России в танцах на льду

Второе место заняли Василиса Кагановская и Максим Некрасов, третье - Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, стали победителями чемпионата России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Санкт-Петербурге.

Степанова и Букин набрали 216,94 балла по сумме двух программ (87,45 за ритм-танец + 129,49 за произвольный танец). Второе место занял дуэт Василисы Кагановской и Максима Некрасова (211,44; 84,82 + 126,62), третьими стали Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано (200,63; 79,37 + 121,26).

Степановой 30 лет, Букину 32 года. Они в пятый раз стали чемпионами России. Также фигуристы являются двукратными серебряными и трехкратными бронзовыми призерами чемпионатов Европы.

Турнир в Санкт-Петербурге завершится 21 декабря.