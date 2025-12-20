Миронова и Устенко рассказали, что выложились на чемпионате России на 100%

Фигуристы заняли четвертое место в соревнованиях дуэтов

Екатерина Миронова и Евгений Устенко © Александр Демьянчук/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Фигуристы Екатерина Миронова и Евгений Устенко, выступающие в танцах на льду, выложились на 100% на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Об этом они рассказали журналистам после выступления на турнире.

Миронова и Устенко набрали 198,75 балла и заняли четвертое место на чемпионате страны.

"Мы были полностью в прокате, в программе, друг с другом. Эмоций после выступления абсолютно не было - выложились на 100%, а результат такой, какой есть. Мы сделали все что могли на данном этапе. Поэтому пока выбираем быть просто в моменте и восстанавливаться", - сказала Миронова.

Фигуристы выступали после Елизаветы Пасечник и Дарио Чиризано, которых зрители долго поддерживали аплодисментами. "Мы волновались не только из-за соперников, мы в принципе немного нервничали. Не могу сказать, что аплодисменты предыдущим выступающим влияли. Мы выходили друг с другом. Это спорт, тут все бывает", - отметила Миронова.