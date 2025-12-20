Третьяк открыл хоккейную площадку в карельском городе Питкяранте

Площадка была построена в 1979 году и требовала ремонта

Редакция сайта ТАСС

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк © Михаил Метцель/ ТАСС

ПЕТРОЗАВОДСК, 20 декабря. /ТАСС/. Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк открыл хоккейную площадку в карельском городе Питкяранта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

"В Питкяранте теперь есть современная ледовая площадка. Сегодня открыли ее вместе с Владиславом Третьяком, звездой мирового хоккея, нашей легендой. Погода, правда, не совсем подходящая, но зима все же не за горами", - сказано в сообщении.

Хоккейная площадка в Питкяранте была построена в 1979 году и требовала ремонта. Теперь там оборудовали новое асфальтированное основание, звуковую систему, освещение, электронное табло и теплые раздевалки. Открытие хоккейной площадки стало возможным благодаря объединению усилий власти, общественных организаций и неравнодушных людей. Ремонт провели за счет средств благотворительного фонда "Суворов".

"Через спорт мы можем воспитывать молодое поколение: ведь хоккей в нашей стране - национальная гордость, - поздравил жителей Питкяранты Третьяк. - Президент поставил задачу перед руководством всей нашей страны, чтобы в 2030 году 70% населения России занималось физкультурой и спортом. Сегодня мы видим, как эти решения воплощают в жизнь в Карелии под руководством губернатора".