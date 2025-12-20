ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Киберспортсмен Пратасеня считает, что у игроков в Dota 2 самый высокий IQ

По его мнению, Dota 2 - одна из самых сложных компьютерных игр
Редакция сайта ТАСС
13:07

Ростислав Пратасеня (Rostik)

© Егор Алеев/ ТАСС

АБУ-ДАБИ, 20 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Компьютерная игра Dota 2 - одна из самых сложных, поэтому у тех, кто в нее играет, самый высокий IQ. Такое мнение высказал ТАСС игрок команды Win Ростислав Пратасеня (Rostik).

"Это правда, что у игроков в Dota самый высокий IQ. Это самая сложная игра, - сказал Пратасеня. - Да и по мне видно - я самый умный. В кавычках".

Ранее российская команда Win выиграла турнир по Dota 2 на международном спортивном турнире Games of the Future (Игры будущего).

"Мы доминировали на этом турнире. Просто были сильнее. И в финале мы все нормально сделали", - сказал собеседник ТАСС.

Игры будущего проходят с 18 по 23 декабря в ОАЭ. 

