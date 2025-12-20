В Якутии приняли Хартию этики российского спорта

Текст документа прочитала чемпионка России по дзюдо Карина Ефимова

ЯКУТСК, 20 декабря. /ТАСС/. Хартия этики российского спорта принята в Якутске в ходе традиционного Бала чемпионов, который является кульминацией спортивного года в Якутии, передает корреспондент ТАСС.

В этом году мероприятие состоялось в культурном центре "Сергеляхские огни". В ходе Бала чемпионов чествуют лучших спортсменов, тренеров, общественных деятелей и функционеров, внесших вклад в развитие спорта Якутии.

Текст документа прочитала спортсменка года по олимпийским видам спорта Карина Ефимова - мастер спорта международного класса, чемпионка России по дзюдо.

"15 июля этого года на коллегии министерства спорта была принята Хартия этики российского спорта. В этой хартии отмечаются главные наши ценности, и эта хартия очень важна не только для состоявшихся спортсменов, но и для детей, юношей, которые только начинают свой спортивный путь. Мы их ориентируем: в этой жизни они понимают, ради чего и зачем они вступают в наш спорт и какие этические нормы они будут нести через всю свою жизнь. Я думаю, что этот документ вам всем понравится, вы его примете и всем своим детям и внукам расскажете, как жить дальше", - сказал советник министра спорта Российской Федерации Сергей Фурсенко.

Как отметил министр по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) Леонид Спиридонов, в регионе 62% жителей систематически занимаются физической культурой и спортом, якутскими спортсменами завоеваны более 700 медалей на официальных соревнованиях. "Это является большой честью для нас - сегодня провозгласить и принять эту хартию", - подчеркнул он. По его словам, хартию в Якутии принимают первыми.

О хартии

Хартия этики российского спорта была принята на итоговой коллегии Министерства спорта РФ. Документ приняли большинством голосов.

В хартию вошли несколько пунктов, среди которых осознание высокого предназначения спорта, его вдохновляющей и объединяющей силы; служение спорту России, его развитию и совершенствованию честно и с полной самоотдачей; почитание традиций российского спорта, необходимость ценить и помнить его победные страницы и его героев; призыв всегда оставаться патриотами и беречь честь своей команды, школы, города, России.

Отдельно в ней отмечены важность честного соперничества и взаимоуважения всех любителей спорта. Согласно хартии, необходимо знать и соблюдать правила честного и справедливого состязания, следовать законам и общепринятым нормам морали, уважать соперников любой культуры и веры, соблюдать и ценить вековые традиции народов России, уважать старших и помогать младшим, помогать людям с ограниченными возможностями найти себя, обрести уверенность в своих силах через участие в адаптивном спорте.