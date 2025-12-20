Букин пожелал успеха зарубежным фигуристам в олимпийский сезон

Александра Степанова и Иван Букин считают, что сравнивать себя с зарубежными соперниками - неблагодарное дело

Александра Степанова и Иван Букин © Александр Демьянчук/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Пятикратные чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин считают, что сравнивать себя с зарубежными соперниками неблагодарно, и пожелал им успеха в олимпийский сезон. Об этом Букин рассказал журналистам после победы на чемпионате России.

Степанова и Букин стали победителями чемпионата России в Санкт-Петербурге, набрав 216,94 балла по сумме двух программ.

"Такие сравнения - очень неблагодарное дело. Мы исключительно смотрим и следим за международным фигурным катанием, наслаждаясь тем, что ребята там делают, и желаем им удачи и успехов - все-таки это олимпийский сезон. И мы все понимаем, что он для них сложный", - заявил Букин.

"Сравнивать себя, думая, какое бы место ты мог занять - никогда в жизни я так не делал и точно не буду. Потому что так невозможно. Надо приезжать и соревноваться. И когда ты уже там показываешь свой прокат и получаешь результат, только тогда получается объективное сравнение. Тем более что мы очень ждем, когда наконец-то уже у нас появится шанс приехать и посоревноваться на мировом уровне", - подчеркнул он.