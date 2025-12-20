"Ак Барс" в четвертый раз в сезоне КХЛ обыграл "Салават Юлаев"

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу команды из Казани

Игроки "Ак Барса" © Егор Алеев/ ТАСС

УФА, 20 декабря. /ТАСС/. Казанский "Ак Барс" со счетом 2:1 обыграл уфимский "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Уфе.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Степан Фальковский (11-я минута) и Александр Барабанов (56). У проигравших отличился Владислав Ефремов (60).

Команды провели пятую встречу в текущем регулярном чемпионате. "Ак Барс" одержал четвертую победу. Шестая встреча клубов пройдет 28 января в Казани.

"Ак Барс" набрал 52 очка после 39 матчей и занимает 2-е место в турнирной таблице Восточной конференции. "Салават Юлаев" с 33 очками в 37 играх располагается на 9-й строчке на Востоке.

В следующем матче "Ак Барс" 27 декабря примет челябинский "Трактор", "Салават Юлаев" 23 декабря дома сыграет с хабаровским "Амуром".