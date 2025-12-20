Российско-польская команда выиграла турнир по Fortnite на Играх будущего

АБУ-ДАБИ, 20 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российско-польская команда Swizzy + Kami стала победителем Battle Royale.Featuring Fortnite на Международном спортивном турнире Games of the Future (Игры будущего).

Команда Swizzy + Kami составлена из россиянина Егора Лучко и поляка Михала Каминского. Преимущество над остальными участниками турнира было подавляющим. Получая кубок победителей, Каминский признался: "Мы были сильнейшей командой на этом турнире".

"Мы очень упорно тренировались, работали над стратегией, а командная работа стала главной причиной нашего успеха в этом году, - сказал Каминский ТАСС. - Мы собой гордимся и совершенно точно вернемся на Игры будущего в 2026 году".

Игры будущего проходят с 18 по 23 декабря в ОАЭ. Соревнования проходят в 11 дисциплинах.