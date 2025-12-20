Навка: Синицина и Кацалапов могли бы бороться за олимпийские медали

Российские танцевальные дуэты и спортивные пары не допустили до участия в соревнованиях

Виктория Синицина и Никита Кацалапов © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов могли бы бороться за медали Олимпиады в танцах на льду в случае допуска. Такое мнение журналистам высказала олимпийская чемпионка в танцах на льду 2006 года Татьяна Навка.

Российские танцевальные дуэты и спортивные пары не допустили до участия в соревнованиях.

"Если бы сейчас у Виктории и Никиты была бы возможность участвовать в Олимпиаде, я уверена, они бы боролись за призовые места. Это невероятно красивая пара, и я безумно счастлива, что они здесь, со мной. В роли Золушки и Принца, считаю, сложно кого-то другого представить", - сказала Навка после показа шоу "Золушка".

В субботу Александра Степанова и Иван Букин в пятый раз стали чемпионами России в танцах на льду. "Поздравляю с чемпионством Александру Степанову и Ивана Букина, очень талантливых танцоров. Я рада за их тренера Александра Жулина. Они сейчас приступят к подготовке для выступления в нашем спектакле "Вечера на хуторе", который будет проходить в Санкт-Петербурге, Ваня и Александра будут исполнять там главные роли - Вакулы и Оксаны", - отметила Навка.

На Олимпиаде в Италии в одиночном катании выступят Аделия Петросян и Петр Гуменник.