Пасечник и Чиризано назвали тяжелым прокат на чемпионате России

Фигуристы заняли третье место

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Фигуристы Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано считают тяжелым прокат произвольного танца на чемпионате России. Об этом они рассказали на пресс-конференции.

Пасечник и Чиризано стали третьими, набрав 200,63 балла.

"Получилось прочувствовать программу, откатать ее эмоционально и технично. Прокат был поистине тяжелый, было тяжело, доехали на морально-волевых, - сказала Пасечник. - У нас сезон складывался не совсем удачно, поэтому подготовка к чемпионату России проходила насыщенно. Голова была загружена тем, что я должна показать свой максимум".

"Я не понимала, что нахожусь на чемпионате России, моя задача была выполнить поставленную задачу. Почему не все сложилось на этапах [Гран-при]? Я не могу ответить, но после этих выступлений немного переосмыслила тренировочный процесс. Мы чувствовали себя довольно уверенными и позавчера и сегодня, потому что подготовка была стабильная", - добавила Пасечник.

Чиризано отметил поддержку зрителей. "Зрители - бомба. Это было клсссно. По эмоциям тяжело сказать, только выступили, не до конца пришли в себя. Эмоции классные, позитивные. Очередь, места, баллы - от нас не зависит, от нас зависит, как мы выйдем и откатаем две свои программы. Нужно сконцентрироваться на том, чтобы развиваться", - отметил Чиризано.