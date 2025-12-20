Бойкова и Козловский в третий раз стали чемпионами России в парах

Второе место заняли Анастасия Мишина и Александр Галлямов, третье - Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский © Александр Демьянчук/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали чемпионами России по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар. Турнир проходит в Санкт-Петербурге.

По сумме короткой и произвольной программ победители набрали 224,29 (77,42 + 146,87) балла. Серебряными призерами стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, заработавшие 223,63 (79,03 + 144,60) балла. Третье место с 215,95 (70,02 + 145,93) балла заняли Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков.

Бойковой 23 года, Козловскому 25 лет. Ранее фигуристы выигрывали чемпионат России в 2019 и 2022 годах. Вместе они стали бронзовыми призерами чемпионата мира 2021 года. В 2020 году пара первенствовала на чемпионате Европы, в 2019 и 2022 годах завоевала бронзовые медали соревнований.

Чемпионат России в Санкт-Петербурге завершится 21 декабря.