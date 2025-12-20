Кафанов рассказал, в какой момент Сафонов получил перелом руки

Голкипер ПСЖ пропустит из-за травмы три-четыре недели

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Российский вратарь французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов получил травму руки во время третьего пенальти, пробитого бразильским "Фламенго" в послематчевой серии в финале Межконтинентального кубка. Об этом ТАСС рассказал тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов.

В финале Межконтинентального кубка ПСЖ обыграл "Фламенго" (1:1, 2:1 по пенальти). Сафонов отбил четыре пенальти из пяти в послематчевой серии, принеся победу своей команде.

"Матвей получил травму в момент, когда парировал третий пробитый пенальти. После победы в финале Межконтинентального кубка он находится в очень хорошем психологическом состоянии, оно не может быть плохим после такого матча. Конечно, в такой момент хочется играть все больше, но, если учитывать, что сейчас у ПСЖ будет двухнедельный перерыв и есть время на восстановление, можно сказать, что это не самый плохой период, чтобы залечить травму", - сказал Кафанов. Как сообщила пресс-служба ПСЖ, Сафонов пропустит три-четыре недели.

26-летний Сафонов выиграл шестой трофей в составе французской команды. Российский вратарь перешел в ПСЖ летом 2024 года из "Краснодара", в прошлом сезоне он стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата Франции, кубка и суперкубка страны, а также Суперкубка УЕФА. В текущем сезоне Сафонов принял участие в четырех матчах в разных турнирах, в двух из них сохранив свои ворота в неприкосновенности.