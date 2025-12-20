Глава FIS заявил о проблемах со снегом для олимпийской трассы по фристайлу

По словам Элиаша, итальянское правительство не выделило средства, поэтому организаторы с трудом сводят концы с концами

РИМ, 20 декабря. /ТАСС/. Президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йохан Элиаш опасается насчет готовности снега для проведения олимпийских соревнований по сноуборду и фристайлу. Комментарий Элиаша приводит итальянское агентство ANSA.

Соревнования по сноуборду и фристайлу на Олимпиаде 2026 года состоятся в Ливиньо.

"Итальянскому правительству и регионам, организующим Игры, еще предстоит проделать большую работу и ускорить процесс. Есть проблема с производством снега, были задержки. К сожалению, итальянское правительство не выделило средства, поэтому [организаторы] с трудом сводят концы с концами, что очень жаль. Мы звоним им три раза в день: утром, в полдень и вечером", - сказал Элиаш.

Ранее заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли допустил, что игроки лиги могут отказаться выступить на Олимпиаде в Италии из-за плохого качества льда. Агентство Associated Press сообщило, что строительство дворца "Санта Джулия" в Милане на 16 тыс. зрителей задерживается. Тестовыми играми должны были стать матчи молодежного чемпионата мира в первом дивизионе, однако они были перенесены на другую арену. После этого комиссар НХЛ Гэри Беттмэн выразил обеспокоенность, что хоккеистам придется выступать на непроверенном льду.

Олимпиада 2026 года пройдет с 6 по 22 февраля в Италии.