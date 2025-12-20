Гончаров: боснийцы на Играх будущего играли не в футбол, а в MMA

"Локомотив" обыграл "Грэнни Смит" из Боснии и Герцеговины и вышел в четвертьфинал Игр будущего

Игроки "Локомотива" и "Грэнни Смит" © Егор Алеев/ ТАСС

АБУ-ДАБИ, 20 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Спортсмены боснийского клуба "Грэнни Смит" играли против российского "Локомотива" на Играх будущего очень грубо, и это было похоже на смешанные единоборства (ММА), а не на футбол. Об этом ТАСС заявил футболист "Локомотива" Владимир Гончаров.

В субботу российский клуб "Локомотив" обыграл "Грэнни Смит" из Боснии и Герцеговины со счетом 5:3 и вышел в четвертьфинал на Международном спортивном турнире Games of the Future (Игры будущего). По ходу футбольного матча боснийский игрок нанес Гончарову удар кулаком в лицо, но получил только желтую карточку.

"Игра была не сложная, но грубая. Это был не футбол, а MMA. Соперник не играл - дрался. Футболист команды соперника намеренно ударил меня в лицо, я получил рассечение губы - это прямая красная карточка. Но я жаловаться не буду - тут такой уровень судейства, они отстают. Но это их дела - мое дело пинать по мячику", - сказал Владимир Гончаров.

Игры будущего проходят с 18 по 23 декабря в ОАЭ. Соревнования проходят в 11 дисциплинах.