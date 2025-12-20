"Порту" подписал контракт с 41-летним футболистом Тиагу Силвой

Предыдущей командой защитника был бразильский "Флуминенсе"

Тиагу Силва © Alex Grimm/ Getty Images

ТАСС, 20 декабря. Португальский "Порту" заключил контракт с бывшим капитаном сборной Бразилии по футболу защитником Тиагу Силвой. Об этом сообщает пресс-служба "Порту".

Ранее 41-летний игрок покинул бразильский "Флуминенсе". В 2004 году защитник подписал контракт с "Порту", но не провел за основную команду ни одного матча.

Силва является победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира в составе английского "Челси", за который он играл с 2020 по 2024 год. До перехода в "Челси" защитник выступал за французский "Пари Сен-Жермен", итальянский "Милан", а также бразильские "Жувентуде" и "Флуминенсе". В январе 2005 года он перешел в московское "Динамо" на правах аренды, но не провел за команду ни одного матча из-за болезни. Футболист является чемпионом Италии и семикратным чемпионом Франции.

В составе сборной Бразилии Силва стал победителем Кубка Америки (2019) и Кубка конфедераций (2013). Он является серебряным (2012) и бронзовым (2008) призером Олимпийских игр.