Козловский считает, что российские пары должны выступать на Олимпиаде

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Российские спортивные пары в фигурном катании должны выступать на международных турнирах и Олимпиаде. Такое мнение высказал журналистам Дмитрий Козловский, ставший с Александрой Бойковой в третий раз чемпионом России в парном катании.

"Мне кажется, здесь абсолютно очевидный ответ. Мы считаем, что это неправильно и нет никакой объективной причины, по которой мы не должны выступать на международной арене. Мы там быть должны, мы такие же люди, мы прикладываем не меньше усилий, чем наши коллеги по всему миру. И мы заслуживаем право там быть. И то, что происходит, это абсолютная несправедливость, это факт", - сказал Козловский.

"Относиться ко всем спортсменам ISU [Международный союз конькобежцев] должен не по принципу, что кто-то представляет сборную США, Японии и России. ISU как международная организация должна относиться ко всем мировым спортсменам как к представителям единого целого, которые двигают этот вид спорта вперед и обеспечивают то, что люди вообще в принципе ходят на фигурное катание, смотрят его в условиях жесточайшей конкуренции с другими видами спорта", - добавил он.

На Олимпиаде в Италии в одиночном катании выступят Аделия Петросян и Петр Гуменник.