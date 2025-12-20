Фахретдинов: судьи предвзято относятся к "Локомотиву" на Играх будущего

Российская команда вышла в четвертьфинал турнира по фиджитал-футболу

АБУ-ДАБИ, 20 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Некоторые судьи на турнире по фиджитал-футболу на Международном спортивном турнире Games of the Future (Игры будущего) предвзято относятся к российскому "Локомотиву". Об этом ТАСС заявил киберспортсмен "Локомотива" Роберт Фахретдинов.

В субботу "Локомотив" обыграл "Грэнни Смит" из Боснии и Герцеговины со счетом 5:3 и вышел в четвертьфинал. По ходу футбольного матча боснийский игрок нанес игроку российской команды Владимиру Гончарову удар кулаком в лицо, но получил только желтую карточку.

"Мы сегодня выиграли, поэтому это не оправдание, но здесь некоторые судейские бригады очень предвзято относятся к нам. Нас хватают за футболки - судья отдает мяч им, грубые фолы - ни карточек, ничего. За удар по Володе - это прямая красная карточка. Хотя мы от соперника ожидали такого, они этим славятся, пытаются вывести, устрашить", - сказал Фахретдинов.

Игры будущего проходят с 18 по 23 декабря в ОАЭ. Соревнования проводятся в 11 дисциплинах.