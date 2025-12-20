"Спартак" обыграл СКА в матче Континентальной хоккейной лиги

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Савостьянов/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 2:1 обыграл петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Заброшенными шайбами в составе "Спартака" отметились Михаил Мальцев (34-я минута) и Иван Воробьев (56). У СКА отличился Рокко Гримальди (2). Воробьев забил первый гол за "Спартак".

На скамейку СКА вернулся главный тренер команды Игорь Ларионов, он пропустил две предыдущие встречи из-за болезни. В штабе "Спартака" присутствовал главный тренер молодежной команды Александр Барков. Символическое вбрасывание перед началом матча провел олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира Илья Ковальчук. Он является воспитанником "Спартака" и двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе СКА.

"Спартак" прервал серию из трех поражений. Столичная команда набрала 42 очка после 37 матчей и занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 43 очками в 36 играх располагается на 6-й строчке на Западе.

В следующем матче "Спартак" 22 декабря в Санкт-Петербурге встретится с "Шанхай Дрэгонс", СКА 26 декабря на выезде сыграет с минским "Динамо".