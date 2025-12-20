"Локомотив" прервал серию из четырех побед в КХЛ, уступив "Авангарду"

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу омичей

Вратарь "Локомотива" Даниил Исаев © Валерия Калугина/ ТАСС

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 декабря. /ТАСС/. Омский "Авангард" со счетом 3:0 одержал победу над ярославский "Локомотивом" в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Шайбы у "Авангарда" забросили Эндрю Потуральски (36-я минута), Дамир Шарипзянов (53) и Майкл Маклауд (60).

Ярославский клуб прервал серию из четырех побед в КХЛ, но возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, набрав 52 очка после 39 встреч. "Авангард" занимает третье место на Востоке. В активе команды 49 очков в 35 играх.

В следующем матче "Локомотив" примет владивостокский "Адмирал" 23 декабря. "Авангард" дома сыграет с нижнекамским "Нефтехимиком" 24 декабря.