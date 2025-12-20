Фигуристка Муравьева рассказала, что чувствует себя нужной в штабе Мишина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Фигуристка Софья Муравьева охарактеризовала работу с новым тренерским штабом под руководством Алексея Мишина как "лучшее даже представить невозможно". Об этом она рассказала журналистам после выступления на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

Весной Муравьева покинула группу тренера Евгения Плющенко и продолжила карьеру под руководством Мишина.

"Все так, что даже представить лучше невозможно, - сказала Муравьева. - Я очень рада, что у меня так сложилось все в жизни, что я в другом ключе, ближе с Лизой [Туктамышевой] познакомилась - каждый день мы с ней работаем, она видит все мои радости, горести, сложности. И также с Алексеем Николаевичем [Мишиным]. У нас большой тренерский штаб, и все отдаются на максимум. Есть ощущение, что ты нужен, как бы это странно ни звучало. Тренеры получают удовольствие, и ты получаешь удовольствие, это очень приятно".

"Мне кажется, я не так сильно нервничала здесь, на чемпионате России. Думаю, здесь мне помогла божьи силы и работа, которую я проводила в тренировочном процессе. Чуть по-другому была выстроена работа, и это мне помогло".

Муравьевой 19 лет. Она является серебряным (2024) и бронзовым (2023) призером чемпионатов России, победительницей и серебряным призером этапов международной серии юниорского Гран-при.