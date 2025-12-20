Гущина назвала волнение одним из факторов неудачи на чемпионате России

Ксения Гущина © Александр Демьянчук/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Волнение стало одной из причин неудачи фигуристки Ксении Гущиной на чемпионате России. Такое мнение она высказала журналистам.

Гущина набрала по сумме двух программ 205,36 балла.

"Наверное, волнение как один из факторов. Обидно, что не получилось - была готова хорошо. Боль практически всегда со мной, но сегодня все было хорошо, - сказала Гущина. Наверное, могу похвалить себя за короткую, за произвольную - нет".

Чемпионат России завершится 21 декабря.