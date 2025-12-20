Овечкин вошел в топ-20 игроков по количеству матчей в НХЛ
ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин делит 20-е место в списке игроков с наибольшим количеством матчей в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сравнявшись с американским защитником Райаном Сутером.
Домашняя игра против "Детройта" стала для Овечкина 1526-й. Форвард "Вашингтона" провел наибольшее количество матчей в лиге среди россиян. Рекордсменом по числу игр в НХЛ является канадец Патрик Марло (1 779).
19-е место по количеству матчей в лиге (1 531) занимает канадский защитник Брент Бёрнс, который в текущем сезоне выступает за "Колорадо". На 18-й строчке находится завершивший карьеру канадский нападающий Шейн Доун, он провел 1 540 игр.
Овечкину 40 лет. С 2005 года он выступает за "Вашингтон". В прошлом сезоне нападающий стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, превзойдя достижение канадца Уэйна Гретцки. Сейчас на счету россиянина 911 голов. В 2018 году Овечкин в составе "Вашингтона" стал обладателем Кубка Стэнли.