Жамнов рассказал, как работает с Барковым в тренерском штабе "Спартака"

Барков в мае этого года привел "Спартак" к победе в Кубке Харламова МХЛ

Главный тренер "Спартака" Алексей Жамнов © Валерия Калугина/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Работа главного тренера хоккейного клуба "Спартак" Алексея Жамнова и его помощника, главного тренера молодежки "Спартака" Александра Баркова основана пока главным образом на подсказках и дискуссиях. Об этом журналистам рассказал Жамнов.

Барков в мае этого года привел "Спартак" к победе в Кубке Харламова Олимпбет - Молодежной хоккейной лиги.

"Мы разговаривали с руководством, решили, что в этой поездке Барков будет с нами работать, а как будет дальше - посмотрим, - сказал Жамнов. - Мы пока притираемся. Поймите правильно: это была только первая игра, одна совместная тренировка. Он может что-то подсказывать, я стараюсь дискутировать с ним. Допускаю ли я, что он может быть с нами? Я как главный тренер допускаю все".

Ранее тренерский штаб "Спартака" после ухода Алексея Ковалева и Игоря Кравчука пополнил работавший также в молодежке "Спартака" Олег Кваша.